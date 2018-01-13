Сирия: в Латакии восстановят один из крупнейших спорткомплексов на Ближнем Востоке

Латакия (Сирия), 13 января. Один из крупнейших на Ближнем Востоке спортивных центров в Латакии будет восстановлен по решению сирийского правительства. По словам директора центра Ахмада Фархада, в военные годы учреждение использовалось для размещения беженцев из провинций Идлиб, Дейр-эз-Зор, Риф-Дамаск и Алеппо.

Как отметил Фархад, в течение четырех лет на объектах не проводили капитальный ремонт. В настоящее время запускается масштабная ремонтная программа, на которую государство выделило необходимые средства, отметил директор.

Фархад пояснил, что во время военной кампании в Сирии комплекс продолжал свою работу: там проводились тренировки любительских и профессиональных команд по футболу и другим видам спорта, передает РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься о послевоенном восстановлении Сирии. Российский лидер также предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.