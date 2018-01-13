Художник-постановщик «Побега из Шоушенка» скончался в США

Москва, 13 января. Художник-постановщик «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили», двукратный обладатель премии американской киноакадемии «Оскар» Теренс Марш скончался на 87-м году жизни в США.

Марш умер в своем доме в Калифорнии после четырех лет борьбы с раком 9 января, сообщает издание Variety.

Премией «Оскар» Марш был награжден за работу над фильмами «Доктор Живаго» (1965) и «Оливер!» (1968). Зрителям он также известен по картинам «Побег из Шоушенка» (1994), где Марш выступил в качестве режиссера-постановщика, и «Зеленая миля» (1999).

Свою карьеру в киноиндустрии Марш начал в 1950-е годы. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Сидни Поллак, Джон Хьюстон и Фрэнк Дарабонт. Его последней работой стал фильм «Час пик 2» (2001).

Ранее картину «Побег из Шоушенка» признали одной из величайших за всю историю кинематографа.