Москва, 13 января. После победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Каролиной Харрикейнз» в гостевом матче со счетом 4:3 российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим «снайпером» НХЛ, обогнав по количеству заброшенных в ворота противника шайб нападающего «Тампы» Никиту Кучерова.

В матче с «Каролиной» Овечкин принес «Вашингтону» очко на 21-й минуте, также в ходе игры он отметился двумя результативными передачами.

В настоящее время число заброшенных Овечкиным шайб достигло 28, что на одну больше, чем у Кучерова. Таким образом, после матча с «Каролиной» Овечкин возглавил список «снайперов» Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» расположился на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Каролина» занимает восьмую.

Напомним, осенью российский хоккеист Александр Овечкин заявил о создании «Команды Путина» — движения в поддержку президента РФ Владимира Путина. Россияне поддержали инициативу спортсмена.

К «Команде» присоединились многие известные граждане РФ. Среди них – олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, баскетбольный тренер Евгений Гомельский, шахматист Сергей Карякин. В декабре Овечкин рассказал, что созданное им движение объединило более 600 городов и более 50 стран мира.