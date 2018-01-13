После обращения к Путину сахалинским морякам выплатили долги по зарплате

Владивосток, 13 января. Морякам из Южно-Сахалинска, которые в 2017 году пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на задержки зарплаты, выплатили все долги.

Об этом в субботу сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов.

По его словам, по распоряжения Владимира Путина Генеральная прокуратура РФ вмешалась в ситуацию, в отношении руководителя компании «Вип Строй Холдинг», владеющей судами, на которых работали моряки, было возбуждено 20 уголовных дел. В итоге зарплата морякам была выплачена, пишет РИА Новости.

Как напомнил Суханов, коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину в июне 2017 года было направлено из-за неоднократного нарушения прав моряков с теплоходов «СТ Винд», «Порт Мэй», «Маджестик» и «Тесса». Так, экипаж судна «Порт Мэй» жаловался на долги по зарплате с 2016 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин также подписал указ о повышении зарплат судьям всех уровней на 4% с 1 января 2018 года.

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