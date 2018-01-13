Samsung представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X

Москва, 13 января. Компания Samsung на закрытой встрече в Лас-Вегасе презентовала новый смартфон Galaxy X со складывающимся экраном.

Производство 7,3-дюймового складного экрана может начаться уже в конце 2018 года, сообщили источники, побывавшие на мероприятии, изданию The Investor.

В настоящее время специалисты компании продолжают работу над экраном. По их словам, механизм нуждается в доработке, поскольку пока не отличается долговечностью. Планируется, что экран должен сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель сможет растягиваться на 12 миллиметров.

Публикация от World News For The People (@wnftp) Апр 11, 2017 at 7:04 PDT

Корпорация Samsung занимается разработкой гнущегося смартфона в течение нескольких лет. Ранее компания планировала представить такой гаджет в 2016 году.

Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал о планах Samsung выпустить смартфон с двусторонним дисплеем. Согласно чертежам, на второй дисплей займет половину обратной стороны гаджета.

Напомним, использовать новые технологии для поиска людей призвал в конце августа прошлого года президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил МЧС и МВД использовать в этих целях геолокацию смартфонов.