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Samsung представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X
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    Samsung представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X

    7:55  13 Января 2018  /обновлено: 7:55  13 Января 2018
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    Samsung представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X

    Москва, 13 января. Компания Samsung на закрытой встрече в Лас-Вегасе презентовала новый смартфон Galaxy X со складывающимся экраном.

    Производство 7,3-дюймового складного экрана может начаться уже в конце 2018 года, сообщили источники, побывавшие на мероприятии, изданию The Investor.

    В настоящее время специалисты компании продолжают работу над экраном. По их словам, механизм нуждается в доработке, поскольку пока не отличается долговечностью. Планируется, что экран должен сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель сможет растягиваться на 12 миллиметров.

    Корпорация Samsung занимается разработкой гнущегося смартфона в течение нескольких лет. Ранее компания планировала представить такой гаджет в 2016 году.

    Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал о планах Samsung выпустить смартфон с двусторонним дисплеем. Согласно чертежам, на второй дисплей займет половину обратной стороны гаджета.  

    Напомним, использовать новые технологии для поиска людей призвал в конце августа прошлого года президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил МЧС и МВД использовать в этих целях геолокацию смартфонов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #samsung #технологии #гаджеты #смартфон
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