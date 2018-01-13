ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 16 раз за сутки

Донецк, 13 января. За последние сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 16 раз, сообщает в субботу оперативное командование Донецкой народной республики.

По словам представителя оперативного командования, огонь был открыт по районам восьми населенных пунктов. Отмечается, что по Докучаевск, Донецк и села на юге ДНР были обстреляны с использованием минометов калибра 120 и 82 миллиметра, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне новогодних праздников представители контактной группы по минскому урегулированию в Донбассе договорились о прекращении огня с 23 декабря. Однако из республик Донбасса продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.