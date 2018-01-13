Школьница из Кузбасса побывала на встрече с Путиным в Москве

Кемерово, 13 января. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», побывала десятиклассница из города Калтан Кемеровской области Анастасия Юмашева.

1 сентября 2017 года глава государства провел открытый урок для всех школьников РФ, во время которого предложил учащимся порассуждать о том, какой будет Россия на рубеже 2040-х – 2050-х годов. Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее» был учрежден Министерством образования и науки РФ.

До 30 ноября 2017 года школьники могли прислать свои работы на конкурс. Для размышления учащимся предлагалось несколько тем. Среди них — Школа будущего», «Инновации в сфере образования», «Идеальный человек будущего», «Профессия будущего», «Выпуск новостей в 2040 году» и другие.

Всего в конкурсе приняли участие почти два миллиона сочинений. Победителями признали 35 работ. Авторы были приглашены в Москву, где в парке «Зарядье» они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди участников встречи оказалась и жительница Кузбасса Анастасия Юмашева, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, на встрече со школьниками Путин отметил важность таких затронутых в сочинениях тем, как экология, малая родина и помощь людям. Он также посоветовал ребятам во время учебы уделить особое внимание истории Крыма, отметив, что она очень интересная и сложная.

Как сообщало URA.RU, также на встрече с президентом побывал школьник с Урала – Александр Кадысев, приехавший в Москву из Тобольска.

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