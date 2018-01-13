Украинская журналистка заявила, что Киев обойдется без российского газа

Киев, 13 января. Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что Киев в состоянии обойтись без российского газа.

«Можно сказать, что сейчас Украина обходится газом собственной добычи, а от российского транзита мы готовы отказаться», — сказала Соколовская.

По ее словам, основным потребителем газа на Украине являлся Донбасс, а после его отсоединения и начала конфликта на востоке страны остальной части государства вполне хватает и собственных добываемых ресурсов.

При этом она отметила, что в Киеве все прекрасно осознают, что когда-нибудь Россия в любом случае построит газопровод «Северный поток-2». Соколовская подчеркнула, что прибыль от транзита газа очень жалко терять, однако данная ситуация является неизбежной.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», говоря о строительстве газопровода «Северный поток-2», заявил, что некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственный, чисто коммерческий интерес.