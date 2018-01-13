Хейли пояснила решение Трампа по иранской ядерной сделке

Нью-Йорк, 13 января. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен принять ряд мер против Ирана за рамками соглашения по ядерной программе.

Она отметила, что Соединенные Штаты не намерены терпеть опасное и дестабилизирующее поведение Тегерана и ожидают поддержки международного сообщества.

Дипломат призвала воспрепятствовать иранским властям в нарушении различных международных норм прикрывающихся ядерной сделкой.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере обвинил президента США Дональда Трампа в продолжающихся попытках сорвать ядерную сделку.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно поднимал вопрос решения иранской ядерной проблемы. Так, в начале ноября прошлого года он посетил Тегеран с официальным визитом. В ходе поездки состоялась его встреча с главой государства Хасаном Роухани. Одной из тем встречи стала ядерная программа Ирана.