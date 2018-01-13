Личный врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья
Вашингтон, 13 января. Врач Ронни Джексон, обследовавший президента США Дональда Трампа, заявило его отменном здоровье.
Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Джексона, в котором говорится, что обследование прошло хорошо.
«Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», — отмечается в документе.
Ранее Газета.ру сообщала, что накануне Трамп прошел обязательное обследование здоровья в Белом доме. Отмечается, что процедура длилась более 3 часов.
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