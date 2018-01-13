Евросоюз потратит €1 млрд на разработку суперкомпьютеров

Брюссель, 13 января. Еврокомиссия сообщила, что Европейский союз намерен выделить миллиард евро на разработку суперкомпьютеров.

Сообщается, что результаты проекта должны быть представлены к 2020 году. К тому времени Брюссель планирует получить два суперкомпьютера, способных выполнять сто квадриллионов вычислений в секунду, и еще минимум две системы, способные на десятки квадриллионов.

Помимо этого, планируется создание суперкомпьютера мощностью квинтиллион вычислений в секунду.

Отмечается, что проект был одобрен в марте 2017 года, тогда к нему присоединились 13 стран. Проект позволит Европе стать независимым и конкурентоспособным игроком в цифровой экономике будущего.