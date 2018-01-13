Экс-главком ВМС Украины высоко оценил успехи российской армии в Крыму

Киев, 13 января. Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил, что Россия очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере в Крыму.

«Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы», — сказал Гайдук.

Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом российский глава отметил, что оставшаяся на полуострове украинская военная техника находится в плачевном состоянии.