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Экс-главком ВМС Украины высоко оценил успехи российской армии в Крыму
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    Экс-главком ВМС Украины высоко оценил успехи российской армии в Крыму

    4:58  13 Января 2018
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    Экс-главком ВМС Украины высоко оценил успехи российской армии в Крыму

    Киев, 13 января. Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил, что Россия очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере в Крыму.

    «Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы», — сказал Гайдук.

    Он также отметил, что за три года на полуостров был переброшен личный состав, обладающий опытом практического применения ракетного оружия в рамках конфликта в Сирии и была создана межвидовая группировка войск для эффективной защиты национальных интересов в черноморском регионе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом российский глава отметил, что оставшаяся на полуострове украинская военная техника находится в плачевном состоянии. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #крым #сергей гайдук #вмс украины
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