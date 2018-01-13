США запустили ракету-носитель Delta IV с военным спутником

Вашингтон, 13 января. Пресс-служба компании United Launch Alliance сообщила о запуске ракеты-носителя Delta IV с военным спутником.

Заказчиком миссии NROL-47 является Национальное разведывательное управление США.

Сообщается, что ракета со спутником для разведки США стартовала в субботу в 01.11 по московскому времени с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Отметим, что запуск была дважды перенесен — вначале по погодным, затем по техническим причинам.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к проектам в космосе вместе с США. В ходе выступления на пленарном заседании в рамках ВЭФ, российский глава отметил, что Россия настроена на сотрудничество с Соединенными Штатами в космической сфере. Он подчеркнул, что взаимодействие станет возможным в случае, «если всякие умники не помешают». Одной из возможных совместных миссий он назвал изучение Марса в 2030 году.