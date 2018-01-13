Американский эксперт предупредила о риске нового майдана на Украине

Вашингтон, 13 января. Старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис считает, что до 2019 года на Украине может произойти новый «майдан».

По мнению эксперта, новые народные волнения в стране начнутся в том случае, если президент Украины Петр Порошенко не выполнит своих обещаний по борьбе с коррупцией. Фрэнсис отметила, что на их выполнение у Порошенко остается все меньше времени.

«Антикоррупционный суд должен заработать вовремя для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года», — пояснила аналитик.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что расстрел манифестантов на Майдане был запланирован.