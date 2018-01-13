Выборы-2018: ЦИК опубликовал фотографии подавших документы для выдвижения в президенты РФ

Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия России опубликовала фотографии соискателей, подавших документы для участия в избирательной кампании на выборах президента РФ в 2018 году.

Сообщается, что на официальной странице Центризбиркома в Facebook появился альбом «36 из 70», в котором находятся фотографии 36 человек, подавших документы для выдвижения кандидатом в президенты. Отмечается, что среди них находятся 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

Ранее Газета.ру сообщала, что прием документов от соискателей был официально завершен 12 января.

Напомним, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина. Также стало известно, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон.