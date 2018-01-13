выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Экс-главком ВМС Украины высоко оценил успехи российской армии в Крыму
Россия
Выборы-2018: ЦИК опубликовал фотографии подавших документы для выдвижения в президенты РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: ЦИК опубликовал фотографии подавших документы для выдвижения в президенты РФ

    3:47  13 Января 2018
    58

    Выборы-2018: ЦИК опубликовал фотографии подавших документы для выдвижения в президенты РФ

    Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия России опубликовала фотографии соискателей, подавших документы для участия в избирательной кампании на выборах президента РФ в 2018 году.

    Сообщается, что на официальной странице Центризбиркома в Facebook появился альбом «36 из 70», в котором находятся фотографии 36 человек, подавших документы для выдвижения кандидатом в президенты. Отмечается, что среди них находятся 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

    Ранее Газета.ру сообщала, что прием документов от соискателей был официально завершен 12 января.

    Напомним, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина. Также стало известно, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

      1:26 13 Января 2018 70
      Читать
      0:47
      Сегодня

      США заявили о желании построить стабильные отношения с Россией и Китаем

      0:05
      Сегодня

      ЦИК принял документы у кандидата от Родной партии в последние часы выдвижения

      18:23
      Вчера

      Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма
      18:22
      Вчера

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»
      17:33
      Вчера

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28642

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6808

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6705

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12071

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11737
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более 81% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента РФ — ВЦИОМ

      Более 81% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента РФ — ВЦИОМ

      21:31   12 Января 2018
      253
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      3399
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      4163
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      389