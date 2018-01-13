Пентагон заявил о преимуществах РФ в производстве ядерного оружия — СМИ

Вашингтон, 13 января. Министерство обороны США полагает, что Россия имеет значительные преимущества перед Соединенными Штатами и их союзниками в производстве ядерного оружия.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в проекте ядерной доктрины Вашингтона.

Кроме того, Пентагон отмечает, что в России создается разносторонний и современный набор нестратегических систем, как ядерного, так и для обычного вооружения.

Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ российский президент Владимир Путин заявил о необходимости развития ядерной триады в стране. По словам Путина, к 2021 году российские ядерные силы наземного базирования на 90% необходимо оснастить новейшими вооружениями. Отмечалось, что, в частности, речь идет о ракетных комплексах, которые в состоянии уверенно преодолевать существующие и даже только разрабатываемые системы противоракетной обороны различных государств.