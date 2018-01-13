Напавшую на Земана украинскую активистку FEMEN задержали на 48 часов
Прага, 13 января. Украинскую активистку FEMEN Анжелину Диаш, напавшую на действующего президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке страны, задержали на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Чешские правоохранители инкриминируют активистке хулиганство. В ближайшее время должно начаться судебное разбирательство. Местные телеканалы уточняют, что Диаш уже предъявили обвинение.
«Украинская активистка движения FEMEN Анжелина Диаш помещена в камеру предварительного заключения, где может находиться до 48 часов. За нападение на президента Земана на избирательном участке ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье «Хулиганство». Полиция ожидает, что вскоре она предстанет перед судом», — пишет ТАСС.
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