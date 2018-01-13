Объявление об изменении ленты Facebook обошлось Цукербергу почти в $3 млрд

Нью-Йорк, 13 января. Объявление о планируемом изменении алгоритма выдачи новостей в ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в $2,9 млрд.

По данным агентства Bloomberg, после объявления рыночная стоимость акций компании Facebook упала. Согласно оценке экспертов, к полудню пятницы по местному времени котировки ценных бумаг Facebook на бирже в Нью-Йорке упали на 3,9%.

По предварительным данным, теперь состояние Цукерберга составляет $74,4 млрд.

Ранее Газета.ру сообщала, что Цукерберг объявил, что лента социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и родственников и сократит сообщения компаний и СМИ.