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Объявление об изменении ленты Facebook обошлось Цукербергу почти в $3 млрд
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    Объявление об изменении ленты Facebook обошлось Цукербергу почти в $3 млрд

    2:54  13 Января 2018
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    Объявление об изменении ленты Facebook обошлось Цукербергу почти в $3 млрд

    Нью-Йорк, 13 января. Объявление о планируемом изменении алгоритма выдачи новостей в ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в $2,9 млрд.

    По данным агентства Bloomberg, после объявления рыночная стоимость акций компании Facebook упала. Согласно оценке экспертов, к полудню пятницы по местному времени котировки ценных бумаг Facebook на бирже в Нью-Йорке упали на 3,9%.

    По предварительным данным, теперь состояние Цукерберга составляет $74,4 млрд.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Цукерберг объявил, что лента социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и родственников и сократит сообщения компаний и СМИ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #марк цукерберг #facebook
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