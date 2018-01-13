Берлускони поддержал позицию Денев по сексуальным домогательствам

Рим, 13 января. Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, выступившую в поддержку права мужчин ухаживать за женщинами.

Открытое письмо Денев подписали еще 99 женщин. Они подчеркнули, что проявление галантности нельзя отождествлять с мужской агрессией. Берлускони выразил солидарность с таким подходом.

«Естественно, что женщины рады, когда мужчины за ними ухаживают», — цитирует политика Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Катрин Денев назвала «охотой на ведьм» протесты женщин против сексуальных домогательств.