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Политика
США планируют увеличить количество ядерного оружия
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    США планируют увеличить количество ядерного оружия

    2:16  13 Января 2018  /обновлено: 2:16  13 Января 2018
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    США планируют увеличить количество ядерного оружия

    Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты Америки намереваются увеличить количество ядерного оружия за счет зарядов малой мощности для «укрепления ядерного сдерживания». Соответствующие предложения содержит «Обзор ядерного потенциала», составленный специалистами Пентагона. Об этом сообщает Huffington Post, указывая, что документ еще не утвержден окончательно.

    Издание напоминает, что атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945-м году, технически также имели малую мощность. Тогда оба японских города были стерты с лица Земли.

    В «Обзоре ядерного потенциала» утверждается, что у России есть некие «дестабилизирующие геополитические цели в Евразии». А Северную Корею Вашингтон рассматривает как «явную угрозу».

    Проект развития ядерного оружия в США рассчитан на срок от пяти до десяти лет, — уточняет телеканал «360».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #сша #ядерное оружие #ядерная программа
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