Стала известна дата выхода нового Toyota Camry в России

Москва, 13 января. Пресс-служба российского представительства японской автомобильной компании Toyota сообщила, что новое поколение бизнес-седана Toyota Camry появится на российском рынке в конце текущего года.

По имеющейся информации, машина будет иметь такой же внешний вид, как и для рынков Японии, США и Китая. Технические характеристики обновленного седана пока держатся в секрете, однако, по предварительным данным, в базовую комплектацию войдут система круиз-контроля и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Кроме того, машина получит десять подушек безопасности.

Ранее Газета.ру сообщала, что автомобили Toyota вошли в пятерку наиболее популярных у российских покупателей в 2017 году.