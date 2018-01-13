Создатели «Игры престолов» объяснили, почему задерживается выход финального сезона

Лос-Анджелес, 13 января. Финальный, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны не раньше 2019 года, так как создателям сериала нужно время, чтобы сделать шоу на самом высоком уровне, заявил программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

Как сообщает Entertainment Weekly, Блойс подчеркнул, что создателям сериала «нужно время, чтобы сделать шоу на самом высоком уровне».

«Поскольку сериал решили продолжить, то оно требует масштабных батальных сцен и внушительных спецэффектов. Эти вещи требуют времени», — заявил он.

При этом он добавил, что создатели шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не «сидели на пляже». Они перфекционисты, и данные сроки выпуска минимальные из возможных.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что финальный сезон будет состоять только из шести эпизодов. Режиссерами нового сезона выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Дэниел Бретт Уайсс.