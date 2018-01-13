Гройсман рассказал о текущем положении с коррупцией на Украине

Киев, 13 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент коррупция в стране осталась в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги.

По его словам, украинские власти смогли достичь успехов в борьбе с коррупцией в системе государственных закупок, в газовой и медицинской отраслях, а также в сфере электронного декларирования.

При этом Гройсман подчеркнул, что тему коррупции на Украине активно используют враги страны за рубежом.

Напомним, что президент России Владимир Путин ведет активную борьбу с коррупцией и взяточничеством, например, в 2016 году он подписал несколько важных указов о противодействии коррупционной деятельности.

Ранее Газета.ру сообщала, что российский глава, выступая в прошлом году на съезде партии «Единая Россия», отметил критическую важность борьбы с коррупцией.