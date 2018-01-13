Украинцы попросили Гройсмана не позорить страну

Киев, 13 января. Украинские пользователи социальных сетей скептически отреагировали на заявления главы правительства страны Владимира Гройсмана, сделанные им в интервью для журнала Forbes.

Премьер-министр Украины связал свое пребывание на высоком посту с «божьей волей». Он также обвинил врагов в преувеличении масштабов коррупции. Среди украинцев эти утверждения вызвали ироничную реакцию, попросивших Гройсмана «не позорить Украину».

«Гройсман уже намекал, что о коррупции на Украине говорят только враги Украины. Наверное, забыл, что «враги» дают нам деньги, оружие и безвиз», — написал в Twitter пользователь под ником Philippe

Гройсман уже натякав, що про корупцію в Україні говорять тільки вороги України. Мабуть, забув, що ці «вороги» дають нам і гроші, і зброю, і безвіз... — Philippe (@philippedcnr) January 12, 2018

«Глядя на его фейс, кажется, враги не все договаривают», — предположил Cottonrussfire.

Глядя на его фейс, кажется враги не все договоривают))) — Cottonrussfire (@Cotton__Nah) January 12, 2018

«При таких ворах во власти и врагов не надо», — считает пользователь Andrii SBL

вороги????....і ворогів не треба при таких ворах у владі.... — Andrii SBL (@andrii_sbl) January 12, 2018

Ранее Владимир Гройсман объяснил свою политическую карьеру влиянием «высших сил».