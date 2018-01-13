На Украине шестеро преступников «похитили» железную дорогу

Киев, 13 января. В Луганской области Украины задержали шестерых человек, пытавшихся украсть часть железнодорожного полотна с помощью газовых резаков, сообщает пресс-служба местного отделения Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, пойманных преступников передали полицейским в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Злоумышленников задержали по горячим следам. При помощи газовых резаков они срезали железнодорожное полотно, демонтировав фрагменты по два — четыре метра длиной. На момент задержания они срезали и погрузили в грузовик почти 50 метров пути. По данным правоохранителей, «добычу» преступники собирались сдать в пункт приема металлолома.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье о краже.