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Эксперты обнаружили в процессорах Intel новую уязвимость
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    Эксперты обнаружили в процессорах Intel новую уязвимость

    1:46  13 Января 2018
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    Эксперты обнаружили в процессорах Intel новую уязвимость Хельсинки, 13 января. Эксперты финской компании F-Secure обнаружили уязвимость в процессорах Intel.

    Сообщается, что найденная уязвимость предоставляет удаленный доступ к управлению компьютерами, а также может быть использована для построения корпоративных сетей в компаниях.

    По словам специалистов, хакер, однажды имевший физический доступ к компьютеру, может ввести одну строчку кода и менее чем за 30 секунд обеспечить себе удаленный доступ к устройству в будущем без ввода паролей.

    Эксперты подчеркивают, что уязвимость может коснуться миллионов корпоративных компьютеров по всему миру.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в процессорах Intel обнаружили критическую уязвимость, которая может позволить хакерам получить личные данные пользователей и файлам в операционных системах Windows и Linux.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #intel #уязвимость #процессор
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