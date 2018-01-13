Эксперты обнаружили в процессорах Intel новую уязвимость

Хельсинки, 13 января. Эксперты финской компании F-Secure обнаружили уязвимость в процессорах Intel.

Сообщается, что найденная уязвимость предоставляет удаленный доступ к управлению компьютерами, а также может быть использована для построения корпоративных сетей в компаниях.

По словам специалистов, хакер, однажды имевший физический доступ к компьютеру, может ввести одну строчку кода и менее чем за 30 секунд обеспечить себе удаленный доступ к устройству в будущем без ввода паролей.

Эксперты подчеркивают, что уязвимость может коснуться миллионов корпоративных компьютеров по всему миру.

Ранее Газета.ру сообщала, что в процессорах Intel обнаружили критическую уязвимость, которая может позволить хакерам получить личные данные пользователей и файлам в операционных системах Windows и Linux.