Предвыборный штаб Путина в Петербурге хочет переехать: новое место уже известно. ФАН-ТВ

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина переезжает. По предварительной информации, которую выяснило Федеральное агентство новостей, в этот раз он разместится в двух шагах от Красногвардейской площади Петербурга, на набережной Охты, в здании торгово-выставочного комплекса «ArtPlay». Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на месте предположительной локации штаба.

Напомним, выборы в нашей стране пройдут в марте этого года, а действующий глава государства выступает на них в качестве самовыдвиженца. Здание же, в котором, вероятно, расположится избирательный штаб, заслуживает отдельного внимания, ведь оно обрело новую жизнь совсем недавно. Прежде здесь, в доме по адресу: Красногвардейская площадь, 3, располагалось Центральное конструкторское бюро машиностроения (известное под аббревиатурой ЦКБМ). Что касается центра «ArtPlay», то он открылся всего год назад, в декабре 2016-го. И сейчас, несмотря на то, что там уже был проведен ряд крупных мероприятий – как по линии культуры, так и в направлении бизнеса, – внутри кипят отделочные работы.

В копилке центра «ArtPlay» встреча молодых предпринимателей Петербурга с Борисом Титовым – бизнес-омбудсменом России, которого на этот пост в июне 2012-го назначил Владимир Путин, а также более 30-ти различных мероприятий, в том числе международного уровня. Руководство центра от комментариев пока воздерживается, мотивируя свое молчание тем, что еще не улажены все документальные формальности. Впрочем, администрация комплекса «ArtPlay» также отмечает, что избирательный штаб действующего президента станет для них клиентом-арендатором, как и организаторы уже прошедших конференций, форумов и фестивалей. А вот людей, живущих по соседству, новость о временной переориентации центра удивила.

– Ого-го! Думаю, это будет сложновато, – отреагировала молодая мама Анастасия Рыкунова. – Многие, наверное, захотят с ним встретиться, если он приедет. Честно говоря, не ожидала! Я думала, что здесь будут больше какие-то культурные события происходить, нежели политические. Еще думаю, что будет немножко затруднено дорожное движение, если здесь действительно будет такой большой центр, – говорит Анастасия, имея в виду избирательный штаб Владимира Путина.

Другой собеседник ФАН-ТВ, живущий неподалеку петербуржец Сергей Мелихов считает, что нынешний президент в такой организации вообще не особо нуждается.

– Я думаю, это вообще замечательно. Но мне кажется, что в России уже собрали подписей достаточно: 300 тысяч, набрать-то! Нужен ли штаб Владимиру Владимировичу? Не факт, тем более, что у него представители в разных регионах.

Добавим, что новая предположительная локация предвыборного штаба отличается удобной транспортной развязкой, ведь центр находится на Красногвардейской площади, рядом с оживленным Новочеркасским проспектом. До Смольного тоже близко – достаточно перескочить через Неву по мосту Петра Великого (бывшему Большеохтинскому).

А во время предыдущей избирательной кампании штаб Владимира Путина находился в Санкт-Петербургском Горном Университете. Сейчас здесь учатся сотни студентов со всей России, тут готовят специалистов горнодобывающей промышленности, горных инженеров и представителей других смежных специальностей.

Ректор вуза Владимир Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина в 2000, 2004 и 2012 годах. Литвиненко при этом неоднократно отмечал, что ситуация вокруг выборов меняется каждый раз. Впрочем, мероприятия, проводимые штабом, и его слаженная работа уже трижды сыграли свою роль в успехе кандидата.

Ранее корреспонденты ФАН-ТВ уже выходили на улицы Северной столицы, чтобы узнать о том, как оценивают жители города желание Владимира Путина баллотироваться на очередной срок. Тогда многие петербуржцы выразили мнение, что вероятность победы президента на выборах составляет 100%.

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