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Украина
Le Figaro назвал Порошенко и его соратников «умелыми и ловкими лжецами»
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    Le Figaro назвал Порошенко и его соратников «умелыми и ловкими лжецами»

    1:22  13 Января 2018  /обновлено: 1:23  13 Января 2018
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    Le Figaro назвал Порошенко и его соратников «умелыми и ловкими лжецами»

    Париж, 13 января. Французская газета Le Figaro раскритиковала власти Украины, которые, по мнению журналистов, не желают проводить эффективную борьбу с коррупцией, что является «одним из самых тревожных признаков постепенного возвращения к старым привычкам».

    Издание напоминает, что после 2014 года Украина сформировала ряд институтов, которым поручено вести борьбу с коррупцией на самом высоком уровне. Однако Национальное антикоррупционное бюро стало объектом неоднократных нападок правительства.

    По мнению аналитиков французского издания, реформы, на которые надеялись демонстранты в 2014 году, «до сих пор не доведены до конца». Украина до сегодняшнего дня все еще считается одной из самых коррумпированных стран в Европе. 

    Бывший глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, освобожденный от должности в начале декабря, заявил изданию, что «подобная практика охватывает весь госаппарат». По словам Соболева, «на вершине пирамиды стоят олигархи, десяток владеющих Украиной миллиардеров вроде Рината Ахметова и Петра Порошенко». 

    «Янукович был бандитом, довольно примитивным и простым врагом, Порошенко и его соратники — куда более умелые и ловкие лжецы», — заявил Соболев.

    Le Figaro назвал Порошенко и его соратников «умелыми и ловкими лжецами»

    Le Figaro также рассказывает о нападках украинских властей на руководство и сотрудников НАБУ, которое было создано в 2015 году. Как пишет газета, «реакция становится все более агрессивной по мере того, как расследования НАБУ приближаются к вершине государственной власти». 

    «У Украины есть две проблемы. Первая — это советское наследие, доставшаяся нам система, в которой политическая элита тесно связана с экономической. Раз после провозглашения независимости не проводилось никаких чисток, дети этих людей сейчас находятся у власти. Вторая проблема — это сильнейшее сосредоточение богатств в руках нескольких человек. Эти олигархи платят всем, политикам и СМИ», — заявила официальный представитель бюро Дарья Манжура.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #порошенко #коррупция #набу
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