Париж, 13 января. Французская газета Le Figaro раскритиковала власти Украины, которые, по мнению журналистов, не желают проводить эффективную борьбу с коррупцией, что является «одним из самых тревожных признаков постепенного возвращения к старым привычкам».

Издание напоминает, что после 2014 года Украина сформировала ряд институтов, которым поручено вести борьбу с коррупцией на самом высоком уровне. Однако Национальное антикоррупционное бюро стало объектом неоднократных нападок правительства.

По мнению аналитиков французского издания, реформы, на которые надеялись демонстранты в 2014 году, «до сих пор не доведены до конца». Украина до сегодняшнего дня все еще считается одной из самых коррумпированных стран в Европе.

Бывший глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, освобожденный от должности в начале декабря, заявил изданию, что «подобная практика охватывает весь госаппарат». По словам Соболева, «на вершине пирамиды стоят олигархи, десяток владеющих Украиной миллиардеров вроде Рината Ахметова и Петра Порошенко».

«Янукович был бандитом, довольно примитивным и простым врагом, Порошенко и его соратники — куда более умелые и ловкие лжецы», — заявил Соболев.

Le Figaro также рассказывает о нападках украинских властей на руководство и сотрудников НАБУ, которое было создано в 2015 году. Как пишет газета, «реакция становится все более агрессивной по мере того, как расследования НАБУ приближаются к вершине государственной власти».