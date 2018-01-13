Le Figaro назвал Порошенко и его соратников «умелыми и ловкими лжецами»
Париж, 13 января. Французская газета Le Figaro раскритиковала власти Украины, которые, по мнению журналистов, не желают проводить эффективную борьбу с коррупцией, что является «одним из самых тревожных признаков постепенного возвращения к старым привычкам».
Издание напоминает, что после 2014 года Украина сформировала ряд институтов, которым поручено вести борьбу с коррупцией на самом высоком уровне. Однако Национальное антикоррупционное бюро стало объектом неоднократных нападок правительства.
По мнению аналитиков французского издания, реформы, на которые надеялись демонстранты в 2014 году, «до сих пор не доведены до конца». Украина до сегодняшнего дня все еще считается одной из самых коррумпированных стран в Европе.
Бывший глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, освобожденный от должности в начале декабря, заявил изданию, что «подобная практика охватывает весь госаппарат». По словам Соболева, «на вершине пирамиды стоят олигархи, десяток владеющих Украиной миллиардеров вроде Рината Ахметова и Петра Порошенко».
«Янукович был бандитом, довольно примитивным и простым врагом, Порошенко и его соратники — куда более умелые и ловкие лжецы», — заявил Соболев.
Le Figaro также рассказывает о нападках украинских властей на руководство и сотрудников НАБУ, которое было создано в 2015 году. Как пишет газета, «реакция становится все более агрессивной по мере того, как расследования НАБУ приближаются к вершине государственной власти».
«У Украины есть две проблемы. Первая — это советское наследие, доставшаяся нам система, в которой политическая элита тесно связана с экономической. Раз после провозглашения независимости не проводилось никаких чисток, дети этих людей сейчас находятся у власти. Вторая проблема — это сильнейшее сосредоточение богатств в руках нескольких человек. Эти олигархи платят всем, политикам и СМИ», — заявила официальный представитель бюро Дарья Манжура.