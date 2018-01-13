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Штаб Путина планирует сдать в ЦИК вторую часть списка доверенных лиц до конца января
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    Штаб Путина планирует сдать в ЦИК вторую часть списка доверенных лиц до конца января

    1:12  13 Января 2018  /обновлено: 1:15  13 Января 2018
    172

    Штаб Путина планирует сдать в ЦИК вторую часть списка доверенных лиц до конца января

    Москва, 13 января. Штаб действующего главы государства и кандидата на пост президента России Владимира Путина планирует предоставить список доверенных лиц в Центральную избирательную комиссию до конца января. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство уточняет, что в настоящее время штаб проверяет около 250 пакетов документов от граждан, которые могут получить статус доверенных лиц Путина.

    Следует отметить, что действующее законодательство позволяет кандидатам на пост президента России иметь не более 600 доверенных лиц. В предыдущей кампании у действующего президента их было 499, — напоминает ТАСС.

    Ранее стало известно, что список доверенных лиц Владимира Путина пополнили эстрадная исполнительница Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский,а также главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #штаб #доверенные лица #выборы-2018
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