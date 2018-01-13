Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах президента.

Сообщается, что кандидаты от партий могли подать документы до 12 января. Ранее завершился срок подачи документов кандидатами-самовыдвиженцами.

В последний день выдвижения документы успели подать три кандидата — Олег Булаев, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости» и Ирина Волынец, выдвинутая «Народной партией России».

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

По данным ЦИК, к 5 января Путин потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.