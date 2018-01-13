выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Напавшую на Земана украинскую активистку FEMEN задержали на 48 часов
Россия
Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

    1:26  13 Января 2018
    44

    Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

    Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия РФ завершила прием документов от кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах президента.

    Сообщается, что кандидаты от партий могли подать документы до 12 января. Ранее завершился срок подачи документов кандидатами-самовыдвиженцами.

    В последний день выдвижения документы успели подать три кандидата — Олег Булаев, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости» и Ирина Волынец, выдвинутая «Народной партией России».

    Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

    По данным ЦИК, к 5 января Путин потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Выборы-2018: ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

      1:26 13 Января 2018 44
      Читать
      0:47
      Сегодня

      США заявили о желании построить стабильные отношения с Россией и Китаем

      0:05
      Сегодня

      ЦИК принял документы у кандидата от Родной партии в последние часы выдвижения

      18:23
      Вчера

      Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма
      18:22
      Вчера

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»
      17:33
      Вчера

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28606

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6806

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6694

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12065

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11730
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более 81% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента РФ — ВЦИОМ

      Более 81% россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента РФ — ВЦИОМ

      21:31   12 Января 2018
      235
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      3339
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      4021
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      381