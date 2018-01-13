Трамп заявил о последнем шансе для ЕС «исправить» сделку с Ираном

Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки. Такое заявление сделал в пятницу президент США Дональд Трамп.

Трамп призвал европейские страны «присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа».

«Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я прекращу сделку с Ираном», — цитирует RT заявление главы Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что те, кто решит отказаться работать с США, «поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира».

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном. При этом он подчеркнул, что это было в последний раз.

Отметим, в ноябре 2017 года во время телефонного разговора с главой Франции президент России Владимир Путин высказался «в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», сообщала «Газета.ру».