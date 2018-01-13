США заявили о желании построить стабильные отношения с Россией и Китаем

Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты Америки стремятся наладить стабильные отношения с Россией и Китаем. Об этом заявлено в новой ядерной доктрине Вашингтона.

В документе подчеркивается, что США не желают видеть в Москве или Пекине своего противника. Составители доктрины отмечают, что России и Соединенным Штатам ранее удавалось поддерживать конструктивный диалог, избегая опасной конкуренции в ядерной сфере.

Однако в последнее время возможности для диалога существенно сузились. В Пентагоне полагают, что в таком развитии событий виновна российская сторона, связывая ухудшение отношений с возвращением Крыма в состав РФ. Тем не менее, Вашингтон рассчитывает на прогресс двусторонних отношений.

«Мы с нетерпением ждем условий, которые вновь позволят наладить мирное и конструктивное взаимодействие с Россией», — цитирует ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин назвал «чушью и бредом» утверждения о «вмешательстве России» в ход выборов в США.