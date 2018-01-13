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Сирия: САА отбила атаку боевиков в провинции Идлиб
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    Сирия: САА отбила атаку боевиков в провинции Идлиб

    0:37  13 Января 2018  /обновлено: 0:37  13 Января 2018
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    Сирия: САА отбила атаку боевиков в провинции Идлиб

    Идлиб (Сирия), 13 января. Сирийская арабская армия (САА) смогла отбить атаку боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (возглавляется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенной в России) в провинции Идлиб у деревень Кхирбет и Рабиа, сообщают военные источники.

    Как сообщает источник в микроблоге в Twitter, САА отразила нападение группировки вблизи своих пунктов в деревнях Кхирбет и Рабия на юге-востоке Идлиба. Уточняется, что были подорваны две машины, начиненные взрывчаткой. 

    Сирия: САА отбила атаку боевиков в провинции Идлиб

    Ранее в пятницу сообщалось, что САА под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур в Идлибе. По данным военного источника, бригады армии САР освободили от террористов «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) ряд поселений в окрестностях города Атшан.

    Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. На данный момент в САР продолжают действовать база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #идлиб #исламскоегосударство #джебхатан-нусра
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