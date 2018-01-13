Ростуризм предупредил о сильных снегопадах в Японии

Москва, 13 января. Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) обратило внимание российских путешественников на мощные снегопады, обрушившиеся на северо-западные и северные префектуры Японии.

В Ростуризме посоветовали учесть данную информацию при планировании поездок. Уточняется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма до 15-го января.

Накануне в Ростуризме рассказали об особенностях формирования туров в Египет. Об этом писала Газета.ru.