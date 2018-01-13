Выборы-2018: более половины россиян заявили, что точно будут участвовать в голосовании



Москва, 13 января. Почти 70% россиян заявляют, что точно придут на выборы президента РФ 18 марта 2018 года, еще 11% предполагают, что скорее примут участие в голосовании. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на официальном сайте, 67% респондентов заявили, что точно примут участие в предстоящих выборах, еще 11% опрошенных ответили: «Скорее приму».

Не собираются участвовать в голосовании 6% респондентов. 3% из них точно не примут участие в голосовании, еще 3% — скорее не примут. Еще 15% опрошенных пока не определились.

Отметим, 11 января ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым в декабре рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину достиг своего максимума за 2017 год и составил 57,7%.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в них как самовыдвиженец.