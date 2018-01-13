ЦИК принял документы у кандидата от Родной партии в последние часы выдвижения

Москва, 13 января. Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы у кандидата от Родной партии Марины Копенкиной за несколько часов до истечения срока, отведенного для подачи документов. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что Марина Копенкина является руководителем центра «Молодость и долголетие».

Кандидаты от политических партий имели возможность подать документы до полуночи 12-го января. Для самовыдвиженцев аналогичный срок истек 7-го января. При этом статус официального кандидата лицо приобретает лишь после проверки предоставленной информации и принятия соответствующего решения ЦИК РФ, — напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось об очередях, образовавшихся в точках сбора подписей за кандидата на пост президента России и действующего главу государства Владимира Путина.

Следует также отметить, что от сбора подписей высвобождены кандидаты, представляющие парламентские партии.