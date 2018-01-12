Выборы-2018: Собчак собрала более половины необходимых для регистрации подписей

Москва, 12 января. Телеведущая Ксения Собчак собрала более половины подписей, необходимых для ее регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.

«На данный момент за выдвижение Ксении Собчак на пост президента России подписались 51 325 человек», — сообщается на сайте телеведущей.

Наибольшее количество подписей удалось получить в родном городе Собчак — Петербурге (2800). На втором месте — Республика Тыва (2650), на третьем — Бурятия (2401 подпись).

Собчак идет на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива». На данном этапе ей необходимо собрать минимум 100 тыс. подписей избирателей.

Как сообщал телеканал RT ранее, избирательный штаб Владимира Путина, участвующего в выборах как самовыдвиженец, по данным на утро пятницы, собрал более 408 тыс. подписей при минимально необходимых 300 тыс.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные исследования, согласно которым в декабре 2017 года рейтинг доверия президенту РФ достиг своего максимума за 2017 год и составил 57,7%.