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Эксперты объяснили, почему гривна упала до исторического минимума
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    Эксперты объяснили, почему гривна упала до исторического минимума

    23:39  12 Января 2018  /обновлено: 23:39  12 Января 2018
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    Эксперты объяснили, почему гривна упала до исторического минимума

    Киев, 12 января. Эксперты в области экономики выделили ключевые факторы, предопределившие рекордное падение украинской гривны в отношении евро и российского рубля. Специалисты едины во мнении, что подобное развитие событий было предсказуемым.

    «За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают», — пояснил украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

    Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик также отметил негативное влияние на курс украинской валюты существенным ростом цен на нефть.

    Эксперты указывают, что приостановление выдачи траншей Международного валютного фонда стало для Киева еще одним крайне неблагоприятным фактором, с учетом свойственной украинской валюте зависимости от внешних кредиторов.

    Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает наиболее вероятным дальнейшее ослабление гривны.

    «Вряд ли это произойдёт рывком, но будет наблюдаться устойчивое падение. К лету курс может составить 50 гривен за доллар», — цитирует RT.

    Накануне Газета.ru сообщала об историческом антирекорде гривны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #рубль #евро #падение #антирекорд #гривна
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