Трамп в последний раз продлил режим отмены санкций против Ирана

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном, сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

По словам источника, президент принял решение снять еще раз «ядерные» санкции, что требуется от США по Совместному всеобъемлющему плану действий, чтобы оставаться в этом соглашении.

При этом, как сообщает РИА Новости, источник подчеркнул, что Трамп дал четко понять, «что это последний раз, когда он подписывает такое продление».

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном ядерное досье. Сделка начала реализоваться с января 2016 года в обмен за отмену режима международных санкций.

Отметим, в ноябре 2017 года во время телефонного разговора с главой Франции президент России Владимир Путин высказался «в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».