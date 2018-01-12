Сирия: более 270 мирных жителей вернулись домой за сутки

Дамаск, 12 января. Более 270 мирных жителей Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома на протяжении суток. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что в населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор вернулись 223 жителя. В провинции Алеппо и Хомс вернулись 25 и 23 мирных жителя соответственно, — пишет ТАСС.

В Центре примирения РФ также сообщили о продолжении работы, направленной на оказание гуманитарной помощи местному населению. Кроме того, на протяжении минувших суток медицинская помощь была оказана 349 мирным жителям, — указывает Центр примирения РФ.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике. В частности, предметом обсуждения стало положение в зонах деэскалации в САР.