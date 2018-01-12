Блогер из США рассказала, чем отличается жизнь простых американцев от россиян

Москва, 12 января. Видеоблогер Бриджет Барбара из Нью-Йорка некоторое время жила в России, изучая наш язык. В своем блоге она сравнила, чем отличается жизнь обычных американцев и жизни россиян.

Бриджет изучает русский язык и некоторое время прожила в России. За это время она обратила внимание на несколько принципиальных различий в обычной жизни американцев и россиян. Первое, что ее удивило, то, что русские «очень любят гулять просто так». По ее словам, никто в Нью-Йорке не предложит тебе пройтись бесцельно по парку. Американцы предпочтут кафе или ресторан. А если и выйдут в парк, то для пикника.

Девушка отметила также, что ей очень понравилась среднеазиатская и кавказская кухня. А при сравнении систем здравоохранения США оказались в проигрыше. В Штатах, по ее словам, эта сфера считается большой проблемой.

Кроме того, по мнению блогера, российские семьи должны быть счастливы о того, что у каждой из них есть своя стиральная машина. В Нью-Йорке держать в доме стиральные машины запрещено. А в домах, где они есть, считаются роскошью. Людям приходится носить грязные вещи в прачечные, которые могут находиться за несколько кварталов от дома.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте» сравнил уровень безопасности на территории республики и в США. Глава Чечни назвал США «одним из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению».