Новый ракетный корабль и С-400 «Триумф» пополнят Балтийский флот

Калининград, 12 января. Балтийский флот в 2018 году пополнится еще одним зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», а также новым ракетным кораблем, современными самолетами и вертолетами. Об этом журналистам сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

В 2018 году в рамках обновления материальной части флота в состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта. Помимо этого, соединение ПВО флота пополнится еще одним комплексом С-400.

По словам Носатова, в части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ, Су-27 и вертолетов Ка-27М.

В этом году силы и войска флота примут участие в нескольких десятках мероприятий боевой подготовки различной направленности, сообщает ТАСС. Знаковым мероприятием 2018 года станет проведение на полигоне Хмелевка в августе 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке «Морской десант – 2018».

Отметим, в июле 2017 года, принимая главный военно-морской парад ВМФ РФ в Петербурге, президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия делает все необходимое для дальнейшей всемерной поддержки моряков военного флота.

«Сегодня многое делается для развития и обновления Военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуются системы боевой подготовки личного состава», — заявил тогда глава государства.