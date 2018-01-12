Первая семья обратилась за новым пособием при рождении ребенка

Москва, 12 января. Первая российская семья обратилась за пособием, предусмотренным новым пакетом мер. Об этом сообщила заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания по вопросу реализации указа президента России «Об объявлении в РФ десятилетия детства».

Первая семья, обратившаяся за новым пособием, проживает в Вологде. У супружеской четы родились двойняшки, — уточнила вице-премьер.

Она подчеркнула необходимость на практике реализовать план основных мероприятий до 2020 года, — сообщает РИА Новости.

29 мая 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин пописал указ, которым в России объявлено десятилетие детства. Тогда глава государства поручил правительству в трехмесячный срок принять комплекс мер, направленных на реализацию стратегии государства по защите детства. Кроме того, были приняты федеральные законы о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка.