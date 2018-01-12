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Политика
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Россия
Первая семья обратилась за новым пособием при рождении ребенка
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    Первая семья обратилась за новым пособием при рождении ребенка

    22:45  12 Января 2018  /обновлено: 22:47  12 Января 2018
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    Первая семья обратилась за новым пособием при рождении ребенка

    Москва, 12 января. Первая российская семья обратилась за пособием, предусмотренным новым пакетом мер. Об этом сообщила заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания по вопросу реализации указа президента России «Об объявлении в РФ десятилетия детства».

    Первая семья, обратившаяся за новым пособием, проживает в Вологде. У супружеской четы родились двойняшки, — уточнила вице-премьер.

    Она подчеркнула необходимость на практике реализовать план основных мероприятий до 2020 года, — сообщает РИА Новости.

    29 мая 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин пописал указ, которым в России объявлено десятилетие детства. Тогда глава государства поручил правительству в трехмесячный срок принять комплекс мер, направленных на реализацию стратегии государства по защите детства. Кроме того, были приняты федеральные законы о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #десятилетие детства #первая семья #пособие по ребенку
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