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Политика
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Россия
Гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы в России обяжут получать «звезды»
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    Гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы в России обяжут получать «звезды»

    22:27  12 Января 2018  /обновлено: 22:28  12 Января 2018
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    Гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы в России обяжут получать «звезды»

    Москва, 12 января. Госдума приняла в пятницу во втором, основном чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ.

    Изменения вносятся в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, обязательная классификация будет вводиться поэтапно. С 1 июля 2019 года изменения коснутся гостиниц, где есть более 50 номеров, с 1 января 2020 года — гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц. 

    Свидетельство о присвоении категории гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам будет действовать три года. 

    Предполагается, что без данного свидетельства будет запрещено предоставление гостиничных услуг. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

    гостиницаГостиницы, пляжи и горнолыжные трассы в России обяжут получать «звезды»

    Отметим, в минувшем году туристическая отрасль получила несколько новых законов, среди которых введение курортного сбора, пилотный проект по электронным визам и конец эпохи традиционных бумажных путевок.

    В частности, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщала «Газета.ру». Взимать сбор пока в качестве эксперимента начнут не ранее мая 2018 года. Ожидается, что это поможет в развитии курортной инфраструктуры, формировании единого туристического пространства, развитии сферы туризма.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #госдума #туризм
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