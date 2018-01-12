США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон, 12 января. Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов США.

Под новые ограничительные меры попали 14 физических и юридических лиц, зарегистрированных в Иране. В «черном списке» оказался, в том числе, аятолла Садик Лариджани, возглавляющий судебную ветвь власти страны. Кроме того, он является родным братом главы законодательного органа, Али Лариджани.

Также RT сообщает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил в последний раз продлить срок действия «заморозки» санкций против Тегерана по ядерному соглашению.

Накануне власти Ирана призвали Вашингтон освободить от своего военного присутствия Сирийскую Арабскую Республику, назвав пребывание американских войск в Сирии незаконным.

Тегеран также заявил о поддержке президента страны Башара Асада.