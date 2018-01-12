Клинцевич: Власти Украины в очередной раз подтвердили свою неадекватность

Москва, 12 января. Властям Украины следует обратить внимание на умение лидера КНДР Ким Чен Ына идти на компромисс и договариваться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возвращении Крыма вместе с военной техникой.

Клинцевич отметил, что власти Украины в очередной раз подтвердил свою «неадекватность» ответив подобным образом на жест доброй воли со стороны России, который открывал реальную возможность для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

«Мы совершенно справедливо жестко критикуем КНДР за пуски ракет. Но в смысле способности искать компромиссы, договариваться Северная Корея даст 100 очков вперед Киеву. Думаю, что президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы съездить в Пхеньян, в гости к Ким Чен Ыну – поучиться», — сказал Клинцевич.

Ранее стало известно, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, несмотря на то, что она находится в плачевном состоянии. При этом Россия готова пригласить украинских военных в Крым для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Позднее глава правительства Украины Владимир Гройсман предложил России «вернуть вместе с флотом Крым».