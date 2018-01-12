Более 70% россиян остались довольны новогодними каникулами

Москва, 12 января. Большинство россиян остались довольны тем, как они встретили Новый год и провели новогодние каникулы. Как показывает опрос ВЦИОМ, 73% граждан признались, что хорошо отдохнули в первую неделю января.

Примерно 42% респондентов заявили, что провели новогодние праздники в гостях у друзей и родственников, 30% предпочли прогулки на природе, а 20% решили заняться активным отдыхом — катанием на коньках и лыжах.

Именно коньки и лыжи большинство россиян (37%) считают традиционным зимним развлечением. Не менее 23% респондентов назвали лучшим времяпрепровождением зимнюю рыбалку и походы. Примерно столько же (22%) россиян признались, что им больше по душе курорт в теплых странах.

Напомним, что предпочтения участников опроса ВЦИОМ разделяет и президент РФ Владимир Путин. Накануне в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ он рассказал, что новогодние праздники провел дома, а в первых числах января на несколько дней ездил в Сибирь.

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