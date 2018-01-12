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Политика
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Политика
Бравада напоказ: в Совфеде ответили на предложение Гройсмана передать Украине Крым вместе с техникой
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    Бравада напоказ: в Совфеде ответили на предложение Гройсмана передать Украине Крым вместе с техникой

    21:58  12 Января 2018  /обновлено: 21:59  12 Января 2018
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    Бравада напоказ: в Совфеде ответили на предложение Гройсмана передать Украине Крым вместе с техникой

    Москва, 12 января. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков ответил на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего передать Киеву вместе с оставшейся на полуострове украинской военной техникой и сам Крым.

    По словам Цекова, киевские власти относятся к Крыму как к территории, «куску земли», не интересуясь мнением проживающих здесь людей.

    «Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет», — подчеркнул парламентарий.

    Заявление главы украинского правительства Цеков назвал «бравадой напоказ». Сенатор добавил, что, несмотря на старание «умничать», Киев рано или поздно заберет свою военную технику.

    "Если они не заберут её сегодня, то это произойдёт завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — цитирует RT.

    Накануне Владимир Путин заявил о готовности вернуть Украине военную технику, остающуюся на полуострове. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #украина #крым #совфед #цеков #военная техника
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