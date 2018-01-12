Явлинский рассказал, сколько подписей планирует собрать в свою поддержку

Москва, 12 января. Один из основателей партии «Яблоко», политик Григорий Явлинский, собирающийся принять участие в выборах президента России, заявил, что планирует собрать около 150 тысяч подписей в свою поддержку.

«Мы соберем 150 тысяч проверенных подписей», — заявил Явлинский, выступая в эфире одной из российских радиостанций.

Политик напомнил, что ему нужно собрать не менее 100 тысяч подписей до 25 января, чтобы официально стать участником избирательной гонки. Явлинский рассказал, что отправится на встречи с избирателями по всей России после того, как будет зарегистрирован.

Отметим, ранее 12 января руководитель предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков рассказал, что партия «Яблоко» уже собрала 77 тысяч подписей.

Напомним, Явлинский принимал участие в выборах президента России дважды — в 1996 и 2000 годах.

Выборы главы российского государства состоятся 18 марта, избирательная кампания в РФ стартовала за три месяца до единого дня голосования, 18 декабря 2017 года.

Как свидетельствуют данные социологических опросов, на предстоящих выборах большинство россиян намерены отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. По информации ВЦИОМ, если бы единый день голосования был назначен на ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы более 81% россиян.