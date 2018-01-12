Американский посол ушел в отставку, отказавшись быть преданным Трампу
Панама, 12 января. Посол США в Панаме Джон Фили решил подать в отставку, поскольку понял, что не может выполнить свою клятву, требующую преданной службы президенту США.
«Я давал клятву преданно служить президенту и его администрации аполитичным образом, даже если я не согласен с их политикой. Мои инструкции четко дают мне понять, что если я не могу этого сделать, я должен уйти в отставку», — отметил он.
Официальный представитель Госдепартамента подтвердил данную информацию, заявив, что Фили уже проинформировал Белый дом, Госдеп и правительство Панамы о своем решении. По словам заместителя госсекретаря США Стива Гольдштейна, Фили покидает свой пост по личным причинам, передает Reuters.
«У всех нас есть линия, которую мы не можем пересечь. Если посол считает, что не может больше служить, он принял правильное решение. Мы уважаем его», — отметил он.