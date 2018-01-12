Американский посол ушел в отставку, отказавшись быть преданным Трампу

Панама, 12 января. Посол США в Панаме Джон Фили решил подать в отставку, поскольку понял, что не может выполнить свою клятву, требующую преданной службы президенту США.

«Я давал клятву преданно служить президенту и его администрации аполитичным образом, даже если я не согласен с их политикой. Мои инструкции четко дают мне понять, что если я не могу этого сделать, я должен уйти в отставку», — отметил он.

Официальный представитель Госдепартамента подтвердил данную информацию, заявив, что Фили уже проинформировал Белый дом, Госдеп и правительство Панамы о своем решении. По словам заместителя госсекретаря США Стива Гольдштейна, Фили покидает свой пост по личным причинам, передает Reuters.